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Zeytinciler Başkan Yılmaz'ı ziyaret etti

Erdek Zeytin Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenol ve ekibi Büyükşehir Belediye başkanı Yılmaz’ı ziyaret etti.

Erdek Zeytin Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenol ve ekibi Büyükşehir Belediye başkanı Yılmaz'ı ziyaret etti.


Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şenol, yönetim kurulu üyeleri ve Kooperatif Müdürü Selçuk Karagöz ile birlikte, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yücel Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek başarısını kutladılar.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından çok sıcak karşılanan Erdek heyeti, Yılmaz'a görevinin hayırlı olmasını dilerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'da Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi yöneticilerini makamında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Ziyaretin sonunda, Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şenol, kendilerini samimi ve sıcak karşılamalarından dolayı Yılmaz'a teşekkür etti.

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