Zeytincilere gübreleme kursu

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Ziraat Mühendisi ve teknik uzman görevlilerince, kooperatif üretici ortaklara yönelik zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadele ve gübreleme teknikleri konularında önemli bilgiler aktarılıyor. Üretici ortaklara verilmesine başlanan bilgilendirmelerin Mart ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Belkıs Mahallesi'nde zeytin üreticilerine verilen eğitimin, Karşıyaka Mahallesi ile devam ettiği, sırayla her gün bir kırsal mahallede verilmesine devam edileceği bildirildi.