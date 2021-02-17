Zeytinin kalitesi için budama şart

Balıkesir'in Edremit Körfezinde zeytin hasadı sonrasında gelecek yıl daha fazla ve kaliteli zeytin ürünü almak için zeytin ağaçları budanmaya başlandı.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Bölümü'nde öğretim üyesi Mücahit Kıvrak “Edremit Körfezi' nde 2021 yılında budama mevsimi başladı. Havalar bundan sonra müsaade ettiği ölçüde, yağmurun olmadığı dönemlerde, biz budamayı yapıyoruz. Budamanın farklı tipleri var. Burada şimdi ağaçlar eski olduğu için eski mahsul budamasını yapıyoruz ağaçlarımızda. Ağaçlarda budama yapmazsak önümüzdeki sene verim veren dalların sayısını azaltmış oluyoruz. Bu yüzden de ağaçlarda her yıl belli ölçülerde budama yapmamız gerekiyor. Bunları ağaçların ince kırık dallarının alınması veya hastalıklı dallarının alınması, kışın fırtınadan dondan zarar görmüşse onların çıkartılması ve yaşlı dalların, büyük kalın dalların, çıkartılması olarak düşünülebilir. Bir de köklerden, kök bölgesinden özellikle, ağaçlarda sürgün çıkar. Bunların da ayıklanması lazım. Bunlar hem ağacın enerjisini alırlar hem de hasat zamanı hasat yaygılarının yayılmasında zorluk çıkartırlar. Bu yüzden de onların temizlenmesi için budama yapılması gerekir.”dedi.

Kıvrak zeytin ağaçlarının düzenli olarak budanması gerektiğini vurgulayarak “Zeytin ağacı bir müddet sonra budanmazsa eğer çalılaşma formuna girer. Bildiğiniz Akdeniz tipi çalı haline dönüşür. Zamanla ağaç kendini geriye doğru öldürür ve bir müddet sonra verimden düşer. Zaten delicelerle akıllıların arasında böyle bir fark var. Zeytin ağacı her yıl budanırsa ömrü daha fazla olur.”dedi.