Zeytinlikler arası yollar hasada hazır

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in büyük önem verdiği konuların başında gelen, zeytin üreticisinin hasat döneminde sıklıkla kullandığı zeytinlikler arası yollar her yıl olduğu gibi bu yıl da hasat dönemine hazır.

Geçtiğimiz aylarda üç farklı bölgenin belirlendiğini ve gerekli düzenlemelerin yapıldığını hatırlatan Başkan Ergin, tarihin, mimarinin, doğa ve lezzetin diyarı, zeytinin başkenti Ayvalık'ta üreticilerden gelen talepleri değerlendirdiklerini, teknik ekibin yerinde incelemelerde bulunduktan sonra yollarda düzenleme yapıldığını belirtti.

Başkan Ergin, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iki grayder, bir kepçe ve altı kamyon ile gece gündüz çalışarak, zeytin üreticisinin hasat dönemini sıkıntısız atlatması için çalışmalarını hasat sezonuna yetiştirdiklerini söyledi.

Özellikle kışın yağmurlarla birlikte zeytin üreticisinin sıkıntılı günler geçirdiğine değinen Başkan Ergin, “Yağışla birlikte toprak zemin çamur haline geliyor, zeytin toplamak için gelen işçileri taşıyan araçlar yolları kullanmakta zorlanıyor. Toplayıcı işçiler, başka çareleri olmadığı için çamur içinde yürümekte zorlanıyordu. Ekiplerimiz kış aylarının ağır koşulları bastırmadan çalışmaları kısa sürede tamamlayacak. Zeytinlikler arası yolların hemen hepsi elden geçirilip yenileniyor. Üreticiler topladıkları zeytinleri sıkıntı yaşamadan fabrikalara taşıyabilecek” dedi.

Zeytinlikler arası yollarda, geçtiğimiz yıl 36 kilometrelik yolun tamamlandığını, bu yılki çalışmalarda da 56 kilometrelik yolu hazır hale getirerek, iki yılda çalışmaların toplam 92 kilometreye ulaştığını belirten Başkan Ergin, hasat zamanında ulaşımda sorun yaşayan çiftçinin, üreticinin hasat dönemi yaşanacak olan sıkıntıları Bizim Masa' aracılığıyla Ayvalık Belediyesi'nin 444 10 66 numaralı telefonuna iletebileceklerini söyledi.

Başkan Ergin, bugüne kadar; Sahilkent, Fethiye mahallelerinde Gaziler Caddesi ve Mimoza yolu, Altınova mahallesinde Kazandere yolu, Küçükköy mahallesinde Tuzla mevkisinde zeytinlikler arası yollarının elden geçirilip yenilendiğini sözlerine ekledi.