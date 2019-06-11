Zeytinlikte kenevir yetiştirdi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde zeytin ağaçlarının arasına orman gibi Hint keneviri eken 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek'te polis ekipleri zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide Hint keneviri ele geçirdi. Arazide ormanı andıran bir manzara ile karşılaşan ekipler, Hint kenevirlerinin sulanabilmesi için su tesisatı kurulduğunu belirledi.

Erdek ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde B.E. ve O.E 'ye ait arazide Hint keneviri ekildiği ihbarını alan Erdek Polis Merkezi Amirliği ekipleri adrese baskın düzenledi. Operasyonda polis ekipleri, zeytin ağaçları ve sebze fidelerinin arasında 90 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ekipler, boyları hayli uzun olan ve orman gibi olması nedeniyle Hint kenevirlerinin aralarında güçlükle dolaşırken, kenevirlerin sulanması için kurulan bir sulama tesisatının kurulduğunu belirledi.

Polis Erdek nöbetçi savcısına konu ile ilgili bilgi vererek, şüpheliler B.E. ve O.E'yü gözaltına alarak, soruşturmaya başladı.