Zeytinyağını renkli şişelerde saklayın

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Körfez Bölgesinde, zeytin hasadı büyük oranda tamamlanırken, yörede zeytinyağında büyük katile yaşandı. Gıda Mühendisi Kazım Karabıyık, zeytinyağında kaliteyi korumanın yollarını anlattı. Gıda Mühendisi Karabıyık "Evlere aldığımız yağları renkli cam şişelerde serin yerde ışık ve güneş almayan yerlerde saklamamız gerekmektedir."dedi.

Edremit Körfezi yöresinde, son yılların en kaliteli zeytinyağları üretilirken, Gıda Mühendisi Kazım Karabıyık, kalitenin korunması için zeytinyağının renkli cam şişelerde ve ışık almayan serin yerlerde muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi. Yörede çok kaliteli zeytinyağlarının üretildiğini anlatan Gıda Mühendisi Kazım Karabıyık, “2020-2021 yılı zeytin sezonunu tamamlamış durumdayız. Yazın hava şartlarının çok iyi gitmesinden dolayı çok kaliteli yağlar ürettik. Çok düşük asitlerde yağlar elde edildi. Körfez bölgesinde ve Burhaniye'de çok düşük asitli yağların üretimi tamamlandı. Elde ettiğimiz çok kaliteli yağları evlerde iyi korumamız gerekmektedir. Evlere aldığımız yağları renkli cam şişelerde serin yerde ışık ve güneş almayan yerlerde saklamamız gerekmektedir. Böylelikle yağları kalitesi bozulmadan tüketebiliriz. Bu şartlara uyduğumuz da kalite daha uzun süre devam edecektir” dedi. Zeytin üreticisi Şinasi Çelik de, “En kaliteli yağlar körfezimizde çıktı bu sene. Allah razı olsun çok iyi bir sezon geçirdik” dedi.