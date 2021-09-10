"Zincire vurulan kadın" soruşturmasında Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu törenlerinde, bir genç kadının zincire vurulmasına tepkiler sürerken, Kaymakam Turgay Ünsal, İçişleri Bakanlığı kararı ile merkeze alındı. Dernek hakkında da soruşturma başlatıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Edremit'in düşman işgalinden kurtuluş günü kutlama programında yapılan gösterinin tartışmalara sebep olduğu ifade edilerek, "Söz konusu kutlama programında yer almamasına rağmen programın uygulanması esnasında ortaya konulan, kurtuluş töreninin anlamıyla bağdaşmayan ve töreni tartışmaya açacak nitelikte bir gösteri icra edildiği görülmüştür" denildi.

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal'ın merkeze alındığı bilgisinin verildiği açıklamada, “Milli kurtuluş günümüzü tartışmaya açan bu gösteriye sebep olan kutlama komitesi başkan ve üyeleri ile sorumlu belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığından mülkiye müfettişi talep edilmiştir. Ayrıca soruşturmanın selameti açısından Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı İçişleri Bakanlığımızca merkeze çekilmiştir. Söz konusu gösteriyi gerçekleştiren dernek hakkında da İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernek denetçilerince gerekli soruşturma yapılacaktır” denildi.

Törenlerde, ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) tarafından gerçekleştirilen folklor gösterileri esnasında, beyaz giysili bir genç kadının üzerine kara çarşaf örtülüp, kadın zincir ile bağlanmıştı. AK Parti Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna, program esnasında kürsüye giderek, “Türk kadınını kimse zincire vuramaz” diye tepki göstermişti.