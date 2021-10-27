Ziraat Odası Başkanı Özgör'den kozalak önerisi

Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör, üreticileri çam kozalağına yönelmeleri tavsiyesinde bulundu. Özgör, “Erdek'in zeytinden yıllık ortalama geliri 40-45 milyon lira dolayında. Erdek, eğer kozalak üretimine başlarsa zeytinin getirdiği geliri 10 yıl içinde geçer. Halen kilosu 2,5 lira olan kozalağın, Erdek'in tarımına büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Halen Orman Bakanlığı ile yapılan protokol gereğince Erdek'e bağlı 5 kırsal mahallede kozalak üretimi gerçekleşiyor. Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kozalak ekilerek kurulan kooperatifler aracılığıyla geliri onlara bırakılan beş kırsal mahalle Çeltikçi, Hamamlı, Aşağı Yapıcı, Yukarı Yapıcı ve Tatlısu'dan oluşuyor" dedi.

Özgör, "Zeytin alım fiyatları düşük kaldı"

Erdek ilçesi Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör, “Kapıdağ ve Erdek zeytini bu hasat döneminde biraz ince kaldı. Bunun nedeni susuzluktur” dedi. Açıklanan zeytin fiyatını “komedi” olarak nitelendirip, çok düşük bulduğunu belirten Özgör, “180 tane zeytinin kilosuna 15-20 lira fiyat belirlenmiş. Bu nitelikte bir zeytin Erdek'te, kimsede yok. Marmarabirlik, üst yağlık zeytin için de 7 liralık fiyat belirledi. Bunun da 6 lira 60 kuruşa kadar ineceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.