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Ziraat Odası delege seçimi yapıldı

Erdek Ziraat Odası seçimlerinde başkanı seçecek olan delegelerin seçimi yapıldı.


Erdek Ziraat Odası delege seçimleri için Erdek İlçe Seçim Kurulu tarafından Erdek merkez mahalle ile kırsal mahalle muhtarlıklarına konulan seçim sandıklarıyla, ziraat odasına kayıtlı üyeler mahalle delegelerini belirlenmek üzere seçime gitti.


Delege seçimlerinde 192 delege Haluk Özger'e, 141 delegede Ramazan Akdağ tarafına seçildi. 5 oyda geçersiz sayılarak, iptal edildi.


Erdek Merkez, Kapıdağ Yarımadası ve Paşaliman Adasındaki mahallelerde delegelerinin kimler olduğu belirlendi.

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