Ziraat Odası'ndan amatör fotoğrafçıların kareleri ile takvim

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Ziraat Odası bölgedeki amatör fotoğraf sanatçıları ile birlikte bir yıllık bir çalışma yaparak bölgenin tarım ürünlerinin sanatsal fotoğraflarını çekerek bir takvim oluşturdu.

Yaklaşık bir yıl süren çalışma ile bölgenin zeytin, mandalina gibi bir çok tarımsal değerinin çeşitli evrelerdeki fotoğrafları çekildi. Oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilen fotoğraflar içinde 12 adet seçilerek ilgili ayların kapak fotoğrafı oldu. Ziraat Odası üyelerine dağıtılmak üzere bin adet basılan Edremit ziraat takvimi büyük beğeni topladı. Çalışmanın bölge ürünlerinden yapılmasının büyük bir önem taşıdığını ifade eden Edremit Ziraat Odası Genel Sekreteri Ali Yılmaz Diker “Fotoğraçı arkadaşlarımız ve grafikerlerimiz ile yaptığımız yaklaşık bir yıllık çalışmanın güzel bir ürünü ortaya çıktı. Bölgemizin tarımsal değerlerini takvime fotoğraflar ile taşımaya çalıştık. Takvimimiz büyük ilgi gördü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.