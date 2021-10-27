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Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 - Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Tur karşılaşmasında Balıkesirspor sahasında karşılaştığı Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'a 2-0 mağlup olarak, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.



Maçtan dakikalar


5. dakikada Balıkesirspor'un kazandığı serbest atışı Günay kullandı ceza sahası içinde Enes'in kafa şutunu kaleci İsmail elinden kaçırdı Kestel defansı topu kornere çeldi.


25. dakikada Balıkesirspor'un kazandığı serbest atışı Güney Çelik Keleş kullandı. Ceza sahası içinde Cedric Kore'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.


30. dakikada ani gelişen BÜ Alanya Kestelspor atağında Hüseyin'in arapası ile topla buluşan Cihan'ın sert şutu defansa çarparak Kaleci Yiğithan'da kaldı.


50. dakikada gelişen Alaya Kestelspor atağında Cihan Halil'in ceza sahası içine yaptığı ortaya Efe Görgülü müsait durumda auta attı.


58. dakikada ani gelişen Kestelspor atağında Ahmet Ülük'ün pası ile topla buluşan Hüseyin Erkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


78. dakikada gelişen Alanya Kestelspor atağında Murat'ın çalımlarla ceza sahasına getirdiği topu Samet Bulut ağlarla buluşturdu.0-2



Stat: Balıkesir Atatürk


Hakemler: Mehmet Türkmen, Vedat Demir, Mehmet Özer


Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Hüseyin Karabey, Abraham Nwankwo (Berk Tosun dk. 81 ?), Bosse Adam Cedric Kore (Cemal Kızılateş dk. 62), Alperen Erdinç, Enes Karabulut, Güney Çelik Keleş, Okan Kaplan (Oto'o dk. 46), Erdem Gökçe (Andaç Güleryüz dk. 64), Berkay Aykurt (Foxi dk. 46), Emirhan Çakır


Yedekler: Yasin Yiğit Berber,


Teknik Direktör: İsmet Kamak


Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: İsmail Ünal, Murat Sevimler, Mutlu İlengöz, Berkay Arı, Murat Sevimler (Ali Berke Timurcioğlu (dk. 87 ?), Salim Farsak, Cihan Halil (İbrahim Ethem Sevinç dk. 80), Hüseyin Erkan (Vural Akkurt dk. 87 ?), Samet Bulut (Talha Özler dk. 87 ?), Efe Görgülü (Alp Huy dk. 59), Ahmet Ülük


Yedekler: Berkant Boz, Abdullah Berk Karadağ


Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan


Goller: Hüseyin Erkan (dk. 58), Samet Bulut (dk. 78) (Alanya Kestelspor)

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