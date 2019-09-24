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Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 - Vanspor FK: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Tur müsabakasında Balıkesirspor sahasında Vanspor FK. ile karşılaştı. Müsabakayı Vanspor FK. 1-0 kazanarak bir üst tura çıktı.



Maçtan dakikalar


12. dakikada Vanspor FK. atağında Emrah Tacir'in defansa çarpan şutu kale direğinin üzerinden kornere gitti.


19. dakikada Balıkesirspor atağında Anıl'ın müsait durumda Francis Ezeh'in sert şutu kale direğini sıyırarak, auta çıktı.


37. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Ezeh'in uzun topu ile buluşan Andusic, kale sahasına girdiği anda Şerif Doğan, Andusıc'in önündeki topu kornere attı.


49. dakikada Vanspor FK. atağında Tunç Burhan Behram topu kaleci Atilla Özmen'in sağından topu filelerle buluşturdu. 0-1



Stat: Atatürk


Hakemler:Ömer Faruk Gültekin, Sezgin Altun, Emre Doğu


Balıkesirspor: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Abdülkadir Kayalı, Aly Malle, Nemanja Andusıc (Celal Emir Dede dk. 78 ?), Cenk Güvenç, Sezer Özmen, Anıl Taşdemir (Emirhan Çakır dk. 61), Hodzıc, Kağan Kayalı, Francıs Ezeh (Serdar Güncü dk. 73 ?)


Yedekler: Asil Kaan, Alperen Erdinç, Okan Kaplan, Batuhan İşçiler, İbrahim Burak Doğan, Berkay Aykurt


Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu


Vanspor FK.: Salih Şenbaş, Soner Birinci (Serdar Cansu dk. 90+2 ?), Emrah Tacir (Sefa Küpeli dk. 73), Tunç Murat Behran (Osman Torun dk. 78 ?), Ufukhan Bayraktar, Mert Özyıldırım, Şerif Doğan, Umut Koray Öz, Barış Gök, Barış Sağır, Yakup Demir


Yedekler: Ender Kaya, Batuhan Er, Samet Cantürk, Burçak Özkanca


Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir


Gol: Tunç Burhan Behram (dk. 49) (Vanspor FK.)


Sarı kartlar: Yakup Demir, Emrah Tacir, Salih Akbaş, Umut Koray (Vanspor FK.), Nermin Hodzic, Sezer Özmen (Balıkesirspor)

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