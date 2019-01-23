İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor Baltok: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Balıkesirspor Baltok, Trabzonspor’u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Balıkesirspor Baltok, Trabzonspor'u konuk ediyor. mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.




Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada gelişen Trabzonspor ceza yayı üzerinde topla buluşan Ibanez'in aşırtma vuruşunda top auta çıktı.


16. dakikada Ibanez'in ceza sahası üzerinden şutunda top kale direğinin üstünden dışarı gitti.


21. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak auta çıktı.


32. dakikada Ibanez'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Pilip Novak'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1


34. dakikada sağ kanattan Mehmet Boztepe'nin ortasında Steve Beleck kafa ile topu ağlara gönderdi. 1-1



Stat: Balıkesir Atatürk


Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık


Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Steve Beleck, Tomislav Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi


Yedekler: Andrja Vukovıc, Asil Kaan Eryılmaz, Furkan Çil, Rahmi Anıl, Serdar Güncü, Kağan Kayalı, Celal Emir


Teknik Direktör: Giray Bulak


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Hasan Batuhan, Calep Ansah Ekuban, Abdulkadir Parmak, Berkay Sefa Kara, Filip Novak, Yusuf Yazıcı, Luis Ibanez


Yedekler: Arda Akbulut, Muzaffer Cem, Hugo Rodallege, Murat Cem, Ali Osman, Kerem Baykuş, Abdulkadir Ömür, Tunahan Ergül, Nwakaeme


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Pilip Novak (dk. 32) (Trabzonspor), Steve Beleck (dk. 34) (Balıkesirspor Baltok)


Sarı kart: Doğa İşeri (Balıkesirspor Baltok)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.