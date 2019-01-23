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Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor Baltok: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Balıkesirspor Baltok, sahasında ağırladığı Trabzonspor’a 3-1 yenilerek kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Balıkesirspor Baltok, sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 3-1 yenilerek kupaya veda etti.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


58. dakikada savunmanın arkasına atılan topla ceza sahası içinde buluşan Ekuban, sağ çaprazdan şutunda top yandan auta çıktı.


59. dakikada sol kanattan Ibanez'in ortasında altıpas üzerinde Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-2


69. dakikada Muhammet Ali'nin ortasında ceza sahası içinde Mehmet Boztepe'nin kafa vuruşu dışarı gitti.


87. dakikada sol kanattan Ibanez'in ortasında altıpas içinde müsait pozisyondaki Abdulkadir Parmak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3



Stat: Balıkesir Atatürk


Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık


Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan (Furkan Çil dk. 72 ?, Celal Emir dk. 77), Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Steve Beleck (Rahmi Anıl dk.84 ?),


Tomislav Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi


Yedekler: Andrja Vukovic, Asil Kaan Eryılmaz, Serdar Güncü, Kağan Kayalı


Teknik Direktör: Giray Bulak


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Hasan Batuhan, Calep Ansah Ekuban (Hugo Rodallege dk. 78), Abdulkadir Parmak, Berkay Sefa Kara (Nwakaeme dak. 74), Filip Novak, Luıs Ibanez, Yusuf Yazıcı (Ali Osman dk. 84 ?)


Yedekler: Arda Akbulut, Muzaffer Cem, Oğuzhan Açıl, Murat Cem, Kerem Baykuş, Abdulkadir Ömür, Tunahan Ergül,


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Pilip Novak (dk. 32), Abdulkadir Parmak (dk. 59 ve 87) (Trabzonspor), Steve Beleck (dk. 34) (Balıkesirspor Baltok)


Sarı kartlar: Doğa İşeri, Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok)

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