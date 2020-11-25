Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 0 - Darıca Gençlerbirliği A.Ş.: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Eleme Turu'nda RH Bandırmaspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ne 0-1 yenilerek kupaya veda etti.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu, İsmail Emre, Emre Doğru
RH Bandırmaspor: Zülküf Özer, Fırat Arıkan, Feyyaz Belen, Erkan Taşkıran, İshak Çakmak (Michel Landel dk. 46), Doğan Can Davas, Ruben Rayos Serna (Franck Pote dk. 46), Boray Onay Ergin (Emir Halilovic dk. 46), Mert Ali Atakulu (Gökay Güney dk 59), Lacina Traore ?, Hüseyin Arabacıoğlu
Yedekler: Berat Satılmış
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Darıca Gençlerbirliği A.Ş.: Ali Alper Doğan, Berat Eyüpoğlu (Emre Alan dk. 63), Baha Kısacık (Ahmet Kutluer dk. 56), Selman Sevinç, Erdem Dikbasan (Furkan Akın dk. 85 ?), Metin Güler, Halil İbrahim Şagar, Yusuf Bildik, İbrahim Çağrı Oğuz (Onuray Köse dk. 56), Alperen Can (Samet Acar dk. 46), Nebi Tiryakioğlu
Yedekler: Hasan Göksu, Atakan Aybastı
Teknik Sorumlu: Ender Alkan
Gol: Nebi Tiryakioğlu (dk. 40) (Darıca Gençlerbirliği A.Ş.)
Sarı kartlar: Michel Landel (RH Bandırmaspor), Onuray Köse (Darıca Gençlerbirliği A.Ş.)