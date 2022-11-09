Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 0 - Karacabey Belediyespor: 3

Eleme Turu'nda Karacabey Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti ve tur atladı.

Maçtan dakikalar

47. dakikada Bandırmaspor ceza sahası içinde yaşanan karabolde topu önünde bulan Muhammed Hikmet Ertürk, topu ağlara gönderdi. 0-1

60. dakikada Bandırmaspor'da Holownia rakip ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Feridun Daldaş penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Atabey Çiçek'in vuruşu kaleci Hüseyin Arslan'da kaldı.

82. dakikada ani gelişen Karabey atağında sol kanattan gelen pası iyi değerlendiren Mustafa Diler, bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mustafa topu düzgün bir vuruşla kalecinin yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

86. dakikada kaleciden dönen topu iyi takip eden Uğur Mustafa Türk, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Feridun Daldaş, Muratcan Ilgaz, Vedat Bora

Bandırmaspor: Hüseyin Koç, Oğuz Kağan Güçtekin, Manos (Atabey Çiçek dk. 55), Tshibangu, (Sedat Şahintürk dk. 67), Holownia, Levent Ayçiçek, Alpay Koldaş, Mehmet Özcan (Mustafa Saymak dk. 76), Camara (Okan Alkan Dk.55), Emir Şenocak (Kerim Avcı dk. 55), Emre Batuhan Adıgüzel

Yedekler: Erdem Çakaltarla, Arda Akbulut, Koutroumbis, Caner Cavlun, İsmet Eren

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan, Yusuf Erdem Gümüş, Ahmet Eren(Onur Karakabak dk. 80 ?), İlke Nelik, Tuğay Adamcıl (Ömer Kuşan dk. 70), Ata Kurtuluş (Uğur Mustafa Türk dk. 70), Muhammet Yeşil, Abdullah Balıkçı (Berke Özgün dk. 88 ?) Erdem Dikbasan (Arda Yılmaztürk dk. 80 ?) Muhammed Himmet Ertürk, Mustafa Diler

Yedekler: Miraçcan Yavuz, Caner Koca, Vedat Bora, Kadir Turhan, Devrim Taşkaya

Teknik Direktör: Kadir Çattık

Goller: Muhammed Ertürk (dk. 47), Mustafa Diler (dk. 82), Uğur Mustafa Türk (dk. 87) (Karacabey Belediyespor)

Sarı kartlar: Camara, Kerim Avcı, Mustafa Saymak, Holownia (Bandırmaspor), Yusuf Erdem Gümüş, Ahmet Eren (Karacabey Belediyespor)