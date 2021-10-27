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Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 2 - Çankaya FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Tur eleme maçında RH Bandırmaspor evinde Çankaya FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar


58. dakikada soldan Burak ortaladı. Manaj'ın dokunuşu ile top auta çıktı.


74. dakikada Serhan'ın ortasında Salim'in kafa vuruşu auta çıktı.


82. dakikada Kerim'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


84. dakikada topla buluşan Manaj'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: İlker Yasin Avcı, Barış Çardaklı, Samet Özkul


RH Bandırmaspor: Veysel Sapan, Alpay Koldaş, Arb Manaj, Kerim Avcı (Hüseyin Eşkol dk. 88 ?) , Mehmet Özcan (Chukwuma Akabueze dk. 79 ?) , Abdullah Balıkçı (Aondona Jacob Adeede dk. 69) , Bilal Ceylan (Berke Görgün dk. 88 ?), Levent Ayçiçek (Matej Pucko dk. 46), Burak Süleyman, Gökay Güney, Süleyman Luş


Yedekler: Hüseyin Koç, Lokman Gör, Philippe Paulin Keny, Doğan Can Davas, Aygün Özışıkyıldız


Teknik Direktör: Mustafa Gürsel


Çankaya FK : Hüseyin Genç, Rahmi Muhammet Akyazı, Salim Uzun, Haydar Deniz, Ahmet Yavilioğlu (Emir Kaan Erik dk. 61), Batuhan Arda Özdemir, Hacı Mustafa Karabulut (Berke Avcı dk. 61)(Mücahit Eraydın dk. 86 ?) , Serhan Üresin, Volkan Kesim, Adnan Emir Koldere, Berkay Anıl Demir


Yedekler: Melik Ejder Yücel, Kadir Enes Kıra, Hüseyin İriç, Salih Seyis


Teknik Direktör: Avni Okumuş


Goller: Kerim Avcı (dk. 82), Arb Manaj (dk. 84)


Sarı kartlar: Ahmet Yavilioğlu (Çankaya FK)

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