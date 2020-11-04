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Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 3 - Belediye Derincespor : 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Eleme Turu'nda RH Bandırmaspor, sahasında Belediye Derincespor'u 3-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura yükselen taraf oldu.



Maçtan dakikalar


11. dakikada Selçuk'un şutu savunmaya çarparak Serna'nın önüne düştü. Serna'nın yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


27. dakikada ön alanda yaptığı baskıyla topu kazanan Serna'nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0


38. dakikada Traore'nin pasında topla buluşan Berat'ın altı pastan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0


55. dakikada Melih, kaleci Kurtuluş'tan sıyrıldı. Melih'in boş kaleye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı Feyyaz kale çizgisinden çıkardı.


66. dakikada Belediye Derincespor atağında Kubilay, sert bir vuruşla takımının golünü attı. 3-1



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Hakan Ülker, Ersin Erbay, Ercan Akdeniz


RH Bandırmaspor: Kurtuluş Yurt, Abdurrahim Dursun (Mehmet Yiğit dk. 46), Feyyaz Belen (Rahmi Anıl Başaran dk. 59), Berat Satılmış, Erkan Taşkıran, Mahamadou Ba (Emir Halilovic dk. 46 ), Ruben Serna (Doğan Can Davas dk. 46), Hakan Bilgiç, Selçuk Alibaz, Gökay Güney, Lacina Traore (Hüseyin Arabacıoğlu dk. 76)


Yedekler: Zülküf Özer, Ali Serçek


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Sercan Uslu (Koray Baykara dk. 90+3 ?) , Rıdvan Aykan (Süleyman Yıldırım dk. 76), Bertuğ Başdemir (Mesut Can Tunalı dk. 46), Melih İnan, Gökhan Günel, Mehmet Bağlı, Efe Karaoğlu, Muhammed Enes Yılmaz (Kubilay Serbest dk. 62), Sinan Morgil, Muhammet Fatih Yıldırım


Yedekler: Yunus Emre Genç, Bahtiyar Yıldırım, Tayfun Kırca


Teknik Sorumlu: Bülent Batırman


Goller: Ruben Serna (dk. 11 ve 27), Berat Satılmış (dk. 38) (RH Bandırmaspor), Kubilay Serbest (dk. 66) (Belediye Derincespor)


Sarı kartlar: Erkan Taşkıran, Mahamadou Ba, Lacina Traore, Emir Halilovic (Bandırmaspor), Gökhan Günel (Belediye Derincespor)

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