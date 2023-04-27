Zor Yaşamlar oyunu Gömeç'te sahnelendi

Balıkesir'in Gömeç ilçesined Roman kadınlarının günlük hayatta yaşamış olduğu zorlukları anlatan “Zor Yaşamlar” adlı tiyatro gösterisi izleyicilerle buluştu.

Edremitli Romanlar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (EDROM)'nin proje sahibi olduğu ve Sıfır Ayrımcılık Derneği'nin üst hibe yararlanıcısı olarak Avrupa Birliği Fonları tarafından finanse edilen oyun Karaağaç Düğün salonunda sahnelendi.

Tiyatroya Belediye Başkanımız Mehmet İrem Himam, EDROM Dernek Başkanı Murat Pekçetin, Belediye Başkan Yardımcımız Hüseyin Gazi Pişgin, Meclis üyesi Kenan Say'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Kadın kolları üyeleriyle vatandaşlar katıldı.