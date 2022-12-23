Zübeyde Hanım Bakımevi açıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Zübeyde Hanım Gündüz Bakımevi açıldı.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi ve kadınların iş hayatına entegre olabilmeleri amacıyla, Bandırma Belediyesi Başkanı Av. Tolga Tosun'un seçim vaatleri arasında gösterdiği bakım evleri projelerinden biri olan Zübeyde Hanım Gündüz Bakım Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, açılışta gerçekleştirdiği konuşmasında, “Söz verdiğimiz gibi. 200 binlik Bandırma'ya söz vermiştik. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel yönetimlerine vermiş olduğu bir talimat var. Genel Başkanımız, 'Bütün alt ve orta gelir grubu mahallelerimizin hepsinde gündüz bakımevi açacaksınız' diyor. Bunun bir sebebi var. Annelerimiz çocuklarını belediyelerin güvenli kollarına emanet edecekler ve kendileri aile ekonomilerine katkı sağlamak için iş hayatında istihdam edecekler. Bu okullarda Atatürkçü, çağdaş, sevgi dolu, doğa ve canlı dostu çocuklar yetiştireceğiz. Bu okullarda kadın öğretmenler istihdam edeceğiz, kadınlarımıza sahip çıkacağız.” dedi.

Bandırma Belediyesine ait gündüz bakım evleri ile Eğitim Destek Evi'nin Milli Eğitimden onaylı faaliyet gösterdiğini söyleyen Av. Tolga Tosun, “Binalarımızın fiziki yapısı müfredat tarafından resmi şekilde onaylanmıştır. Göreve geldiğimizden beri eğitimle ilgili çok güzel işler yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde 198 kişilik öğrenci yurdumuzun da açılışını gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki süreçte her ay bir açılışımız olacak. Yine önümüzdeki günlerde yaptığımız taziye evlerinin de açılışlarını gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Zübeyde Hanım Gündüz Bakım Evi'nin açılışı kurdele kesimi ile alkışlar eşliğinde gerçekleştirildi. Daha sonra okul gezildi ve öğrencilerle bir araya gelindi. Açılış programı günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.