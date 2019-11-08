Zübeyde Hanım'ın öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine anlamlı yardım

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi İzcilik Kulübü öğrencileri, okul öğretmenlerinin destekleriyle topladıkları 2. El giyim eşyalarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara iletilmesi amacıyla Ayvalık Şefkat Evleri Derneği'ne teslim ettiler.

Okulun İzcilik Kulübü Öğretmeni Sebahat Çetin'in öncülüğünde; Kübra Narman ve Sultan Karyağdıoğlu isimli öğrenciler, topladıkları giyim eşyalarını Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı'ya getirdiler.

Okulda eğitim ve öğretim yılı boyunca sürdürdükleri sosyal çalışmalarla dikkatleri üzerinde toplayan öğrencilerle öğretmen Sebahat Çetin'in yoksul aileler için geçtiğimiz yıldan bu yana sürdürdükleri sosyal farkındalık projesi kapsamındaki çalışmalarından duyduğu memnuiyeti ifade eden Dernek Başkanı Fatma Cavlı, öğrencilere teşekkür etti.