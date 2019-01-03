10 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalan şahıslar yakalandı

Hırsızlık olayı Gölbucağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.D., A.K., K.K., A.S. ve Z.D. isimli şüpheli 5 şahıs içinde değerli inşaat malzemeleri ve iş makineleri olan minibüsü takibe aldı. Minibüsün bir noktada durmasını fırsat bilen şüpheliler minibüsün arka bagaj kapağını açarak 10 bin TL değerindeki inşaat malzemeleri ve iş makinelerini çaldı. Durumun fark edilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelileri oturdukları evlerde kıskıvrak yakalandı. Yapılan sorguları sonucunda çalıntı malzemeler bulunarak sahibine teslim edilirken hırsızlık şüphelileri hakkında işlem başlatıldı.