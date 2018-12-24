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10 gün önce lösemi olduğu öğrenilen gence hüzünlü veda

Bartın’da diş eti kanaması nedeniyle 10 gün önce gittiği hastanede lösemi olduğu anlaşılan genç kurtarılamadı.

Bartın'da diş eti kanaması nedeniyle 10 gün önce gittiği hastanede lösemi olduğu anlaşılan genç kurtarılamadı. Hayatını kaybeden genç gözyaşları içerisinde toprağa verildi.


Kastamonu Üniversitesi inşaat teknikerliği bölümünde okuyan Melih vize sınavlarının ardından geldiği memleketinde diş etindeki kanama nedeniyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerinde lösemi olduğu belirlenen genç, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 10 gün önce tedavi altına alındı. Hastalığının son evresinde olan genç burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden genç memleketi Bartın'da gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Merkeze bağlı Terkehatipler köyünde düzenlenen cenazeye AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı da katıldı. Çok sayıda vatandaşında hazır bulunduğu cenazede baba Celal Uğur ve gencin küçük kardeşi Çağatay ayakta durmakta güçlük çekti. Gencin cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

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