15 Temmuz şehidi Mustafa Yaman kabri başında anıldı

FETÖ'cü teröristler tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi sırasında görevli olduğu Ankara Gölbaşı Özel Hareket Merkezi'nde şehit edilen Bartınlı Mustafa Yaman'ın kardeşi Mevlüt Yaman, “Bugün aynı bela başımıza gelse ben de kardeşim gibi gözümü kırpmadan canımı vermeye hazırım” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan FETÖ terör örgütü mensupları tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi sırasında, görevli olduğu Ankara Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde şehit edilen Bartınlı İmam Mustafa Yaman, mezarı başında dualarla anıldı. Etkinliğe Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Garnizon Komutanı Deniz Albay Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural ve daire amirleri katıldı.

İlk olarak şehidin ailesinin evinde edilen duaların ardından köy camisinde öğle namazını müteakip Mevlid-i Şerif okutuldu.

Protokol üyeleri daha sonra şehidin mezarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan şehidin annesi Kezban Yaman, “Acımız çok taze. Seneler ilerledikçe acımız da ilerliyor. İçimizde bir acı havuzu bıraktılar. Her acı, başkasının acısı bizim acımız oluyor. Acımız ilk günkü gibi duruyor. Artık bu acıların dinmesini bekliyoruz. Yavrularımız öksüz kalmasın, kızlarımız dul kalmasın, analar acı çekmesin. Bizi unutmayanlara da en içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Şehidin kardeşi Mevlüt Yaman da, “Bu acımız her zaman taze. Yüreğimiz her zaman yanıyor ama unutmadık, acılarımız her zaman taze. 15 Temmuz tarihi yaklaşınca başka bir hüzne bürünüyoruz. İşte sabah kalktık mezarlığın başına geldik babamla. Babam da ağladı ben de ağladım. Babamın hiç gözlerinin yaşardığını, kolay kolay bir şeye üzüldüğünü görmüş değilim. Babam, ben 35 yaşındayım, hep gülen ve kahkaha atan bir adamdı. Şimdi çok hassas, ağlayan, durduk yere duygulanan bir adam haline geldi babam. Devletimiz sağ olsun hep yanımızda oldu, bizi yalnız bırakmadı. Bugün de çok kalabalıktı, herkesten Allah razı olsun. Yine aynı bela başımıza gelirse gözümüzü kırpmadan kardeşim gibi, 250 şehit gibi, askeriyeden verdiğimiz şehitlerimiz gibi gözümüzü kırpmadan canımızı vermeye hazırız ama devletimizden isteğimiz; bizim bu içimizdeki ateşi söndürmeleri, FETÖ, PKK dediğimiz bu hainlerden, artık içimizde ne kadar hain varsa bunlardan temizlenmesini istiyoruz. Artık keyifle yaşayacağımız, huzurlu bir ortam istiyoruz" diye konuştu.

Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nın içinde bulunan Şehitler Camii'nde imamlık yapan Mustafa Yaman, 15 Temmuz 2016 akşamı başkanlığın bombalanması üzere polislere yardımcı olmak üzere evden çıkmış, olay yerine geldiği sırada FETÖ'cü teröristlerin bombalı saldırısında şehit düşmüştü.