22. Kitap fuarı kapılarını kitapseverlere açtı

Bartın Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen törene Bartın Valisi Sinan Güler, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, protokol üyeleri, Bartın Belediyesi personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akın, “Kitap olmayınca ilim ve bilim olmuyor”

Törenin açılış konuşmasını yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi'nin 1997 yılında Oğuz Pir ağabeyimizin Belediye Başkanı olduğu dönemlerde başlanan Kitap Fuarı'nı 22 yıldır aralıksız devam ettiriyoruz. Bu Bartın ölçeğinde bir il için süreklilik olması açısından önemlidir diye düşünüyorum. Ayrıca bugüne rastlaması da önemli çünkü 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olması nedeniyle de önem arz ediyor. Her şey çocukken başlıyor. Eğitim ve okumak. Öyle değil mi? ‘Yaradanın adıyla oku' diyor mübarek. Onun adıyla oku. İkra ile başlıyor. Biz de bu düsturla hareket ediyoruz. Fuarımızda 15 yayınevimiz 20 yazar şairimiz yer alıyor. Kitap olmayınca ilim ve bilim olmuyor. ‘Hayatta en hakiki mürşid ilimdir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime, bilime ve ilime verdiği değeri görüyoruz. Eğitim, kültür ve sanatsal faaliyetlerimizde her yıl ortalama 3 bin dostumuz faydalanıyor. 18 kursumuz var. Bilim atölyemiz var. Bilim ve Teknoloji Merkezi projelerini de yaptık inşallah bunu yetiştirerek yapacağız. Belediye Konservatuarı inşallah kuruyoruz proje bitti. Engelsiz Sanat Evi'ni de inşallah bir iki ay içerisinde açacağız. Eskiden kitaplara ulaşmak zordu imkanlar yoktu. Şu anda ise imkanlar var ulaşmak çok kolay. Gençlerimiz kitaplara ulaşamazsa hakikaten gençliğe yazık olur. Bu devlete ve millete yazık olur. Onun için 22. sini gerçekleştirdiğimiz bu kitap fuarı çok önemli. Özellikle ilkokul, ortaokul ve lisedeki kardeşlerimizin buraya gelerek fuara katılmalarını sağlanmasını arzu ediyorum.” dedi.

Vali Güner, “her şeyin temeli okumakla mümkündür”

Bartın Valisi Sinan Güner ise “Bartın'da 22. Kitap Fuarı'nın düzenlenmesi gerçekten büyük bir bahtiyarlık, yeni göreve başladığım bir yerde 22 yıldır kesintisiz bir kitap fuarı var ve katılım da oldukça yoğun. Bu benim için de büyük bir mutluluk, geldiğim ve çalışacağım yerin, kültürün nasıl bir yapıda olduğunu görmem açısından çok önemli bir etkinlik. Bu açılışa gelmeyi seve seve kabul ettim. Öncelikle, katılımcı arkadaşlara, emeği geçenlere, Belediyemize, stant oluşturanlara, bu organizasyonu Bartın'a sunan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Katılımların fuar boyunca aynı yoğunlukta geçmesini temenni ediyorum. Okullarımız, gençlikle ilgili kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın desteklerini, katılımlarını ve günlük işlerinin bir parçası halinde kitapla buluşmayı, kendi yaşamlarının bir parçası olarak akıllarından çıkartmamalarını, ‘kitap fuarına gittin mi?' diye sorarak fuarı birbirimize hatırlatmamız gerekir. 22 yıldır süregelen Kitap Fuarımıza katılımı en üst düzeyde sağlamalıyız. “Her şeyin temeli okumakla mümkün” Kitabın ve okumanın önemini bu zamanda anlatacak durumda değiliz. Şuanda bilgiye ulaşmada kitaptan başka bir alternatif yokken kitap okumadıkça, kitapla buluşmadıkça hiçbir şekilde bilgiye ulaşamayıp kendisini geliştiremezken insanlar, şimdi daha hızlı ve pratik yollarla karşılaştık. Şimdi internet ve sosyal medya var. Bunları kullanmayın, gereksiz demiyorum, artık hepimizin hayatının bir parçası olmuşlar ama bir şeyi gözden kaçırıyoruz. Orayı da okuyabilmek için kitap okumak gerekiyor. Yani kitap okumanın kişinin bir sayfayı öteki sayfaya çevirmesi anlamına gelmiyor. Kitabın akıcılığı, okuduğunu anlama, kitaptaki fikrin bütünlüğünü kavrama ve bunu tekrar anlatabilmek çok okumayla mümkün olabilecek bir şey. Yani bu çerçevede kitap okumadıktan sonra diğer okumaları da yapmamız imkansız. Yani bir parçayı üç satır okumak bunu kullanamadıktan sonra, yorumlayamadıktan sonra, anlatamadıktan ve aktaramadıktan sonra ne ifade edebilirki. Kitap okumayı, artık okumak olarak tarif etmek lazım ve okumanın bilgiye ulaşmada, kendini ifade etmede okumaktan başka yolu yoktur. Hangi halde ve hangi şartta olursa olsun her şeyin temeli okumakla mümkündür. Herkesi bu fuara aktif olarak katılıma davet ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından 21. Hasan Bayrı Şiir Yarışması'nda dereceye giren şairler, jüri üyeleri, Onur Konukları ve en çok kitap okuyan genç ve yetişkinlere protokol üyeleri tarafından hediyeleri takdim edildi. Törenin ardından Bartın Valisi Sinan Güner ve protokol üyeleri Fuar alanını gezerek kitapları inceledi. 15 yayın evi ve 20 yazar, gazeteci ve bilim adamının Bartınlılarla buluşacağı Bartın Belediyesi 22. Kitap Fuarı 27 Kasım Salı Gününe kadar açık olacak.