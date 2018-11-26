272 ve 273. Sokaklar düzenleniyor

Sokaklar 'da yol düzenleme çalışması başlatıldı.

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler mahalle yollarını sıcak asfaltla düzenlemeye ara vermeden devam ediyor. Sıcak havayı fırsat bilen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi 272 ve 273. Sokaklar 'da sıcak asfalt ile yol düzenleme çalışması başlattı.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Mahalle yollarımızı en güzel şekilde düzenleyip alt yapısı ve üst yapısıyla sorunsuz bir Bartın oluşturmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz son olarak Cumhuriyet Mahallesi 272 ve 273. Sokaklar 'da sıcak asfalt ile araç yolunu düzenlemek üzere çalışma başlattı. Çalışmalarımızı en kısa zaman içinde tamamlayarak bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi ulaşım imkânı sağlamış olacağız” dedi.