İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

280. Sokak asfaltlandı

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karaköy Mahallesi 280.

Sokak'ta yol düzenleme çalışması gerçekleştirdi.


Belediye Başkanı Cemal Akın yürütülen çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamasında hava koşulları elverdiği sürece yol düzenleme çalışmaların devam edeceğini söyledi


Akın, “sıcak asfaltla yol düzenleme çalışmalarımızı Karaköy Mahallesi 280. Sokak'ta sürdürdük. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilerek sıkıntılı olan birçok noktayı bu şekilde uzun ömürlü olacak şekilde yeniden düzenliyoruz. Çalışmalarımız ihtiyaç duyulan diğer noktalarda devam edecek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.