280. Sokak asfaltlandı

Sokak'ta yol düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Cemal Akın yürütülen çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamasında hava koşulları elverdiği sürece yol düzenleme çalışmaların devam edeceğini söyledi

Akın, “sıcak asfaltla yol düzenleme çalışmalarımızı Karaköy Mahallesi 280. Sokak'ta sürdürdük. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilerek sıkıntılı olan birçok noktayı bu şekilde uzun ömürlü olacak şekilde yeniden düzenliyoruz. Çalışmalarımız ihtiyaç duyulan diğer noktalarda devam edecek” dedi.