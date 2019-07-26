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286. Sokak'ta yol çalışması

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karaköy Mahallesi 286.

Sokak'ta sıcak asfalt ile yol çalışması yapıyor.


Sokak'ta sıcak asfalt ile düzenlemek üzere çalışma başlattı. Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Vatandaşlarımızın sorunsuz ulaşım imkânından yararlanabilmeleri için Bartın0 Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bu kapsamda da Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Karaköy Mahallesi 286. Sokak'ta araç yolunu sıcak asfalt ile düzenlemek üzere çalışmalara başladılar. Bu bölgede ki çalışmalarımızı kısa süre içinde tamamlayacağız” dedi.

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