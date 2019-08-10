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292'nci Sokak yenileniyor

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karaköy Mahallesi 292.

Sokak'ta yol yenileme çalışması başlatıldı.


Karaköy Mahallesi 292. Sokak'ta çeşitli sebeplerden ötürü hasar gören araç yolunda yenileme çalışması başlatıldı. İlk etapta sökümü gerçekleşecek olan araç yolu daha sonra sıcak asfalt ile yeniden düzenlenecek. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç, Fen İşleri Müdür Yardımcısı Emre Önder'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Çalışma hakkında açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Çeşitli sebeplerden ötürü hasar gören ve vatandaşlarımıza ulaşım sorunu yaşatan Karaköy Mahallesi 292. Sokak araç yolunu sil baştan düzenlemek üzere çalışma başlattık. Ekiplerimiz hasar gören zeminin sökümünü gerçekleştiriyor. Bu çalışmanın ardından ise araç yolunu sıcak asfalt ile düzenleyerek vatandaşlarımıza çok daha iyi ulaşım imkanı sağlayacağız” dedi.

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