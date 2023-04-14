İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

3 evin kül olduğu yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde 3 evin küle döndüğü yangınla ilgili gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde 3 evin küle döndüğü yangınla ilgili gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kurucaşile ilçesine bağlı İlyasgeçidi köyünde Mehmet Öztürk'e ait 2 katlı ahşap evde çıkan ve 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan evin sahibi Mehmet Öztürk'ün (42) alkollü olması sebebiyle evi yaktığını söylediği öğrenildi.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve kendi evi ile birlikte 3 evin yangın sonrası kullanılamaz hale getiren Mehmet Öztürk savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.