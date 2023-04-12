3 evin küle döndüğü yangında kundaklama şüphesi gözaltına alındı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde çıkan yangında 3 ev yanarak küle döndü. Olayın kundaklama olduğu değerlendirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kurucaşile ilçesine bağlı İlyasgeçidi köyündeki bir evde gece saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevler evi tamamen sardı. Bu sırada alevler yan yana olan diğer iki eve sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kurucaşile Belediyesi ile Amasra Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesine rağmen yan yana olan 3 ahşap ev tamamen yanarak küle döndü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangınla ilgili kundaklama şüphesi olduğu değerlendirilirken M.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.