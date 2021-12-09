300 yıllık çınar ağacı kurtarıldı

Bartın'da yaşanan sel felaketi ile fırtınada büyük hasar gören ve devrilmek üzere olan 300 yıllık çınar ağacı ekipler tarafından kurtarıldı.

Bartın'ın Ulus ilçesi Köklü köyünde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketinde ve geçen hafta etkili olan şiddetli lodosta zarar gören 300 yılık çınar ağacı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, DSİ 233 Şube Müdürlüğü ve Bartın Ulus Orman İşletme Müdürlüğünün koordineli çalışması sonrası ekipler tarafından kurtarıldı. Halat ve iş makinesi yardımıyla 300 yıllık çınar ağacı yerine oturtularak tahkimatla düzeltildi. Çınar ağacının kurtarılmasında katkı sağlayan ekiplere teşekkür eden Köklü köyü Muhtarı Hayri Açıkgöz, "Ulus Kaymakamlığımıza, Orman İşletme Müdürlüğüne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve DSİ 233. Şube Müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Devletimizin biz köylülerine hızla ve ivedilikle müdahale ederek değer verdiler, minnettarız" dedi