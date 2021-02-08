4 yıl önceki şüpheli ölümün ardından cinayet çıktı

Bartın'da 4 yıl önce meydana gelen şüpheli ölüm olayı ile ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Bartın'ın Özbaşı köyünde 2016 yılının ağustos ayında meydana gelen olayda hayvanlarını otlaktan almaya giden ve bir daha geri dönmeyen Nazif Yalçınkaya (36), kendisini aramaya çıkan babası tarafından ölü bulunmuştu. İddialara göre kafasında darp izine rastlanan Yalçınkaya'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.Y., Y.Y., K.Y. ve R.G., işlemlerinin ardından Bartın Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden K.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bartın Cezaevi'ne gönderilirken, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı. Tutuklanan K.Y.'nin adliye çıkışında, “Annem yalan ifade vermiş” sözleri dikkat çekti.