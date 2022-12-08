400 Yataklı Bartın Devlet Hastanesi inşaatında sona yaklaşıldı

Bartın'da yapımı devam eden 400 yataklı Devlet Hastanesi inşaatında sona yaklaşılırken AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç 2023 yılının ilk 6 ayında hastanenin tamamlanarak hizmete alınacağını söyledi.

Bartın'da 400 yatak kapasiteli olarak inşa edilen ve ihtiyaca göre yatak kapasitesinin 575'e çıkarılabileceği hastanede çalışmalar devam ediyor. Kaba inşaatın yüzde 90 tamamlandığı hastane; anjiyo merkezi, yoğun bakım servisleri, acil servis bölümleri, diyaliz servisi, ameliyathaneler ve poliklinikleriyle dev bir sağlık kompleksi olarak Bartın'ın yanı sıra çevre illerde yaşayan vatandaşlara da hizmet verecek.

2023 yılının ilk 6 ayında hizmet vermeye başlaması planlanan dev sağlık kompleksi 127 bin metrekarelik bir alanda ve 95 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

Hastanede 66 yoğun bakım yatağı, 24 diyaliz ünitesi, 24 ameliyathane, 3 ayrı acil servis bölümü ve 58 acil servis yatağı ile 138 poliklinik odası yer alacak.

730 araçlık açık ve kapalı otoparkı bulunacak olan hastanede kalp ameliyatları ve anjiyo hizmetleri de verilebilecek.

Hastane inşaatında incelemelerde bulunan ve inşa çalışmalarının büyük bir hızla sürdüğünü ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, “Bartın 400 yataklı Devlet Hastanemizin kapasitesi 575 yatağa yükseltilebilecek büyük bir sağlık kompleksi. 127 dönüm arazi üzerinde 95 bin m2 kapalı alana sahip olacak büyük bir hastane inşaatında artık kaba inşaatın yüzde 90'ının tamamlandığını ve iç teçhizat çalışmalarının da belli bir aşamaya geldiğini ve 2023'ün ilk 6 ayında inşaat çalışmalarının tamamlanarak Bartın'a ve bölgemize de hizmet verebilecek büyük bir sağlık kompleksini kazandırmış olacağız. 575 yatağa yükseltilebilecek 400 yataklı projede 66 yoğun bakım yatağı, 138 poliklinik odası, 24 diyaliz, 24 ameliyathane, 3 ayrı acil servis bölümü, 58 acil servis yatağı var. Toplam 730 araçlık açık ve kapalı otoparkı var” dedi.

Tunç açıklamasında hastanenin çevre illere de hizmet vereceğini kaydederek, “Bartın şehir merkezinin de tam orta yerinde çok uygun bir arazide hem Bartın şehrine hem de çevre illere de hizmet verebilecek büyük bir sağlık yatırımı. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Sağlık Bakanımıza ve şantiye de çalışan müteahhit firma yetkilileri ve işçilerimize teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum. Gerçekten Bartın'ın önemli bir ihtiyacı ve bölgemizin önemli bir ihtiyacı giderilmiş olacak. Bu hastanemizde bütün branşlar hizmet verecek. Anjiyo, kalp ameliyatı da dahil olmak üzere bütün branşlarıyla sağlık hizmetinin tüm gerekleri burada teknolojinin son imkanlarıyla birlikte Bartın Devlet Hastanemizde vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmetinin ulaşması sağlanmış olacak. Ben tekrar çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Tekrar Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza bu büyük yatırımı Bartın'a kazandırdıkları için çok çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.