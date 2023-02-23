400 Yataklı Bartın Devlet Hastanesi'ne sismik izolatör

Bartın'da yapımı devam eden 400 yataklı Devlet Hastanesi inşaatında sona yaklaşılırken AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç 2023 yılının ilk 6 ayında hastanenin tamamlanarak hizmete alınacağını söyledi. Son teknoloji ile donatılan hastane sismik izolatörleri sayesinde de depreme karşı güvenli olacak.

Bartın'da 400 yatak kapasiteli olarak inşa edilen ve ihtiyaca göre yatak kapasitesinin 575'e çıkarılabileceği hastanede çalışmalar devam ediyor. Kaba inşaatın yüzde 90 tamamlandığı hastane; anjiyo merkezi, yoğun bakım servisleri, acil servis bölümleri, diyaliz servisi, ameliyathaneler ve poliklinikleriyle dev bir sağlık kompleksi olarak Bartın'ın yanı sıra çevre illerde yaşayan vatandaşlara da hizmet verecek.

2023 yılının ilk 6 ayında hizmet vermeye başlaması planlanan dev sağlık kompleksi 127 bin metrekarelik bir alanda ve 95 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

Hastanede 66 yoğun bakım yatağı, 24 diyaliz ünitesi, 24 ameliyathane, 3 ayrı acil servis bölümü ve 58 acil servis yatağı ile 138 poliklinik odası yer alacak. 730 araçlık açık ve kapalı otoparkı bulunacak olan hastanede kalp ameliyatları ve anjiyo hizmetleri de verilebilecek.

Hastane inşaatında incelemelerde bulunan ve inşa çalışmalarının büyük bir hızla sürdüğünü ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç hastanenin sismik izolatöre sahip olduğunu paylaştı. Tunç, hastanenin deprem izolatörüne sahip olması sebebiyle depreme karşı güvenli olacağını açıkladı.