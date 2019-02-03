413. Sokak'ta asfalt çalışması

Sokak'ta yol düzenleme çalışması yapıyor.

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri altyapı çalışmaları sebebiyle hasar gören Cumhuriyet Mahallesi 413. Sokak araç yolunu sıcak asfalt ile düzenleniyor.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Halkımıza daha iyi ulaşım imkânı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Altyapı çalışmalarını tamamladığımız tüm noktaları parke taşlarla ya da sıcak asfalt ile sil baştan düzenliyoruz. Ekiplerimiz altyapı çalışmaları ve çeşitli sebeplerden ötürü hasar gören Cumhuriyet Mahallesi 413. Sokağı sıcak asfalt ile düzenlemek üzere çalışma başlattılar. Kısa süre içinde çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımıza daha iyi ulaşım imkânı sağlayacağız. Asfalt çalışmalarımız hava koşulları müsaade ettiği sürece ihtiyaç duyulan her noktada devam edecek” dedi.