42 işçinin öldüğü maden ocağındaki yangın söndürüldü

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanlığı'nın bağlı bulunduğu Industriall Avrupa Sendikalar Birliği Genel Sekreteri Luc Triangle, 14 Ekim 2022 tarihinde TTK Amasra Müessesesinde meydana gelen ve 42 madencinin hayatını kaybettiği kaza sonrasında taziye ziyareti ve incelemelerde bulunmak üzere Amasra'ya geldi. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Amasra Şubesine ziyarette bulunan Triangle burada yaptığı konuşmada madencilik sektörünün dünya ekonomisindeki önemine değinerek hayatını kaybeden işçiler için taziye dileklerinde bulundu.

Amasra Şube Başkanı Ümit Çınar'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek maden ocağında yaşanan son gelişmeleri paylaştı. Çınar maden kazası sonrası ocakta başlayan yangının söndürüldüğünü ve bir aylık süre zarfının ardından yeniden üretime başlanacağını kaydederek, “Amasra turizm şehri olarak anılır ama birde madenci bölgesi olarak ta anılır. Ağır bedeller ödedik. Şu andan sonra daha teknolojik, daha disiplinli çalışılabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. 42 tane kardeşimizin arkada bıraktığı ailelerinin her zaman yanlarında olacağız. Teknolojiyi takip eden bir kurumuz fakat yeraltı kömür madenlerinde büyük bir çaba sarf ettiğimiz metan gazıyla mücadele ediyoruz. Patlama sebebine gelince, patlamanın olduğu bölge açılmadığı suretle net bir bilgiye ulaşılabilmiş değil. Devletimizin hakimleri, savcıları patlama bölgesine ilk önce inecek. Net sonuçlara ondan sonra ulaşacağız. Şu an yangın bölgesinin söndürme işlemlerini yapıyoruz. 20 gündür yangın alınan testler sonucuyla söndü. Bekleme süresi 1 ay sonra patlama bölgesini tekrar açıp üretime tekrar geçeceğiz. Teknolojik bakımdan bakarsak Amasra bölgesi teknoloji kullanma bakımından birinci pilot bölgemiz. Sizlerin de burada olması bizlere güç kattı. Teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.