43 madencinin şehit olduğu TTK davasında 3'üncü gün

TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nce işletilen maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ve 43 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan grizu kaynaklı patlamaya ilişkin 8'i tutuklu toplam 23 sanığın yargılandığı dava; 3'üncü gün de devam etti.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın ilk gününde 195 sayfalık iddianame okunurken daha sonra muhtemel kastla öldürme suçuyla yargılanan sanıkların savunmasına geçildi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklardan Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ile Başmühendis Mehmet Tural hakkında "muhtemel kastla öldürme" suçundan toplam 1050 yıla kadar, "muhtemel kastla yaralama" suçundan da toplam 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer 4'ü tutuklu 19 sanığın ise "Şuurlu taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Davanın birinci ve ikinci gününde Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu savunmalarını tamamladı.

Sanıklar haklarındaki iddiaları kabul etmezken patlama nedeninin maden ocağında yapılacak incelemeler sonucunda ortaya çıkabileceğini ifade ettiler. Davanın 3'üncü günü tutuklu yargılananan sanıklardan Başmühendis Mehmet Tural'ın savunması ile başladı. Üretimden sorumlu başmühendis olarak kurumda görev yaptığını belirten Tural, kurumda çalışan personel sayısının az olduğunu ancak bu durumun iş güvenliğini tehlikeye sokacak bir durum olmadığını, personel sayısına uygun oranda üretim yaptıklarını söyledi.

Haftada üç ya da dört gün ocağa indiğini ve patlama günü olay saatinde evde olduğunu sözlerine ekleyen Tural, haberi alır almaz kuruma ulaşarak kurtarma çalışmalarına katıldığını ifade etti. Patlamanın elektriksel bir sorundan kaynaklanmış olabileceğini de sözlerine ekleyen Tural, “İddianamede hep ihtimaller üzerinde durulmuş. Bende elektriksel bir durumdan dolayı patlama olmuş olabilir diyorum. Olay günü gaz değerleri ocağı boşaltacak alarm düzeyinde değildir. Patlama nedeninin ortaya çıkabilmesi için yer altında, patlamanın olduğu alanda inceleme yapılması gerekir” dedi.

Müşteki avukatlarınca üretim baskısı ve hafta sonu çalışma yapılıp yapılmadığı sorulan Tural bu sorulara, “Üretim baskısı yoktur. Hafta sonu üretim olmaz. Sadece çalışma zamanı risk oluşturacak durumlar için hafta sonu çalışma olurdu. Bu iş güvenliği ile alakalı bir çalışmadır” diyerek cevap verdi.

Tural'ın bu yanıtları davayı takip eden şehit madenci yakınları tarafından tepkilerle karşılandı. Mahkeme Başkanı salonda bulunan şehit madenci yakınlarına sanıklardan sonra söz verileceğini belirterek sessizlik istedi.