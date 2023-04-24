43 madencinin yaşamını yitirdiği maden kazası Bartın Adliyesinde görülecek

14 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında 16.00-24.00 vardiyasında grizu kaynaklı patlama meydana gelirken, eksi 300 kotundaki patlama sonucu 41 madenci olay günü, 2 madenci de tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetti.

Toplamda 43 maden işçisinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde 24 şüpheli gözaltına alınırken aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ve TTK Amasra Müessese İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi'nin de yer aldığı 8 şüpheli tutuklandı.

Davanın ilk duruşmasında 8'i tutuklu 23 sanık hakim karşısına çıkacak. Davada ilk olarak iddianamede yer alan bilirkişi raporu okunacak ve ardından sanık-müdafi savunmalarına geçilecek.

Müştekilerin katılma talepleri ve müşteki avukatlarının beyanları alınarak ilerleyecek mahkeme tanık ifadelerinin alınmasıyla devam edecek. Mahkemede tanık ifadeleri de dinlenecek. Sanıkların tutuklu ya da tutuksuz yargılanmalarına da karar verilecek mahkemenin ilk celsesinin 4 gün sürebileceği öngörülüyor.