454. sokakta park çalışması

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Çaydüzü Mahallesi 454. Sokağa park çalışması başlattı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, park çalışmalarıyla ilgili açıklamasında mahallelerde vatandaşların çocukları oyun oynarken ailece güzel vakitler geçirebileceği huzurlu yaşam alanları oluşturduklarını ve bu kapsamda gerçekleştirdikleri park çalışmalarına da ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Akın açıklamasında, “Belediye olarak mahallelerimizde, vatandaşların ailece güzel vakitler geçirebileceği yaşam alanları oluşturuyoruz. Bu çerçevede büyükler huzurla dinlensin veya onlar spor yaparken çocuklar güven içerisinde oyun oynayabilsinler diye kapsamlı parklar yapıyoruz. Şu an böyle bir parkta Çaydüzü Mahallesi 454. Sokak'ta oluşturuyoruz. Bu parkımızda, spor aletleri, oturma yerleri, oyun gurupları ve peyzaj düzenlemeleriyle 7'den 70‘e herkese hitap edecek bir park olacak“ dedi.