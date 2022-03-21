500 rakımlı köyde araçlar kar altında kaldı

Bartın'da 4 gündür etkili olan kar yağışının ardından 500 rakımlı Aydınlar köyünde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Araçların kar altında kaldığı köyde vatandaşlar karları temizlemek için çalışıyor.

Bartın'da 4 gündür etkili olan kar yağışı ile beraber kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken kentin yüksek rakımlı bölgelerinde ise kar kalınlığı 1,5 metreye yaklaştı.

Kent genelinde kapalı olan 20 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar devam ederken Bartın'a bağlı 500 rakımlı Aydınlar köyünde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Köyde araçlar kar altında kaldı. Vatandaşlar kar altında kalan araçlarının çevresini ve iş yerlerinin girişlerini temizlemek için çalışırken geçmiş yıllarda benzer bir kar yağışı görmediklerini ifade ettiler.

Köy sakinlerinden Sabri Çalışır, “Benim yaşım 71, mart ayında 2 metre kar yağdığını ben daha görmedim. İlk olarak bunu daha görüyoruz. Yani greyderler açamıyor ya kepçe gelmesi lazım ya dozer gelmesi lazım. Yapacak başka bir iş yok. Köy yolları bütün kapalı” dedi.