542. Sokak'ta asfalt çalışması

Sokak'ta bozuk olan noktalarda asfalt ile düzenleme çalışması yapıyor.

Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler hasar gören noktalarda gerçekleştirmiş olduğu bakım onarım çalışmalarına Küçük Sanayi Sitesi 542. Sokak'ta devam etti. Hasar gören noktalar ekipler tarafından sıcak asfalt ile onarılırken çalışmaları Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'da yerinde inceledi. Personelden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Cemal Akın, Küçük Sanayi Sitesi esnafları ile selamlaşarak sohbet etti.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Bartın Belediye başkanı Cemal Akın, üst yapıda yaşanan sıkıntıların önüne geçmek ve sorunsuz, sarsıntısız şekilde ulaşım sağlamak için ne gerekirse yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Akın açıklamasında, “Bartın Belediyesi olarak Fen İşleri Müdürlüğü‘müze bağlı ekiplerimizi mahallelerimizde alt yapıda ve üst yapıda ihtiyaç duyulan hizmetleri vermek üzere görevlendirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede yollarımızda sıcak asfaltla bakım ve onarım çalışmaları da yapıyoruz. Bu çalışmayla vatandaşlarımıza sorunsuz ve sarsıntısız şekilde ulaşım imkanı sağlıyoruz“ dedi.