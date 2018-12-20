9 ilin öğrencileri en güzel yöresel yemeği yapmak için yarıştı

Karadeniz Bölgesi Liseler Arası Yöresel Yemek Yarışması Bartın'ın Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu organizasyonunda düzenlenen yarışmaya Karadeniz Bölgesi'ndeki 9 ilden 14 okul katıldı.

Karadeniz Bölgesi'ndeki 9 ilden 14 okulun öğrencileri yemek konusundaki hünerlerini Bartın'ın Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen Karadeniz Bölgesi Liseler Arası Yöresel Yemek Yarışmasında gösterdi. Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu tarafından organize edilen ve Bartın, Bolu, Kastamonu, Ordu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Düzce illerinden toplamda 14 okulun katıldığı yemek yarışması Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekno Mutfağında yapıldı. Yarışmanın açılış törenine, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Başkanı Gökhan Tufan, okul yönetimi ve öğretmenler katıldı. Törende konuşan Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Öksüzoğlu, "Geçen yıl okulumuzda bir yemek yarışması düzenledik. Bu sene başında yine bir yarışma yaparak diğer okullarımızın durumunu görmek hem de kaynaşma sağlanmasını amaçladık. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve Sayın Kaymakamımıza huzurlarınızda desteklerinden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yarışmamızın öğrencilerimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm yarışmacılara da başarılar diliyorum" dedi.

3 grup halinde düzenlenen yarışmada okullar 90 dakikalık süre içerisinde mutfaktaki bütün hünerlerini sergileyeme çalıştı. Yarışmada, Samsun İlkadım Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Samsun Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 4'üncü oldu.