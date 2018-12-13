9 kurum sayacılığın istihdam sorununu çözmek için birleşti

Bartın'da Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Bartın Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde toplamda 9 kurum iştiraki ile sayacı sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için faaliyete alınan Saya Eğitim Merkezi'nde iş garantili eğitimlere başlandı.

Bartın'da Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ayakkabıcılar ve Sayacılar Derneği öncülüğünde toplamda 9 iştirakçi ile yürütülen Saya Eğitim Merkezi projesi hayata geçti. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Şiremirtabaklar köyünde bulunan İlkokul binasının tahsis edildiği projede 25 işsiz genç, istihdam garantili eğitime alındı. Bartın'da faaliyet gösteren ve yatırım yapmak isteyen ayakkabı sektöründeki firmaların nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak olan projede eğitim alacak olan kursiyerlerin maaş ve sigorta primleri de kurs süresince İŞKUR tarafından ödenecek. Kursta toplamda 50 kursiyer eğitim alacak. Kursiyerler eğitimlerin ardından Bartın'da faaliyet gösteren firmalarda işe başlayacak. 2 dönem sürecek eğitimler için ilk grup olan 25 kursiyerin eğitimlerine merkezde başlandı.

"Bine yakın istihdam var, yatırımcılar sırada bekliyor"

Projenin 50 kursiyerin eğitiminin ardından da sürdürülmesini hedeflediklerini belirten Bartın Ayakkabıcılar ve Sayacılar Derneği Başkanı Necati Sandıkçı, "1 yıl önce derneğimizi kurunca faaliyet olarak da ayakkabıcılık ve sayacılık sektörünün gelişmekte gördük ve nitelikli eleman sıkıntısını tespit ettik. Bu kapsamda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı öncülüğünde Bartın Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte bir eğitim merkezi oluşturduk. Eğitim Merkezimizde 25 kursiyerimiz var. Kursiyerlerimiz iş garantili eğitim alıyorlar. 3 ay sonra kurs bittikten sonra firmalarımızda istihdama katılacaklar. Projemizin devamında kurslarımızı devam ettirmek istiyoruz. Bartın'da ayakkabıcılık sektöründe bine yakın istihdamımız var. Bu artırmak istiyoruz. Dışarıdan yatırım amaçlı gelmek isteyen girişimcilerimize de yeni sanayi sitesi oluşturma hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"İŞKUR olarak istihdamı artırmaya çalışıyoruz"

Kurum olarak istihdamın artırılması için büyük çaba harcadıklarını belirten İŞKUR İl Müdürü Adnan Arslan, "İŞKUR olarak Türkiye'nin her yerinde istihdamın artması için çalışmalarımız var. Bunlardan bir tanesi de iş gücü yetiştirme kurslarıdır. Bartın'da ayakkabıcılık sektörünün önemli bir kalifiye eleman ihtiyacı vardı. Bu anlamda burada yapılan çalışma Ticaret ve Sanayi Odasının önderliğinde uygulanan proje içerisinde kurumumuzda yer aldı. Bartın Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü olarak bu müessesede istihdam garantili 25 katılımcının katılı ile kurs düzenledik. Kursu başarı ile bitiren kursiyerlerimiz saya sektöründe istihdam edilecekler. Kursiyerlerin sigorta ve maaşları kurumumuz tarafından ödenmekte. Kursu bitirince de işyerlerinin kendi imkanları doğrultusunda ücretlendirilecekler. Biz istihdam garantisi devam ettiği müddetçe kurum olarak desteğimizi vererek istihdamı artırmayı planlıyoruz. Sektöründe önemli ölçüde açığı var. Hem bu ihtiyacı karşılayacağız, hem de işsiz ya da mesleğini değiştirmek isteyen insanlarımızı bilgilendirerek istihdama katacağız. Bu kursun başarılı olmasını canı gönülden istiyoruz" diye konuştu.

"Sosyal bir proje olarak devam ettirmek istiyoruz"

Kursun usta öğreticisi Rıza Arslan, "Proje kapsamında 50 tane kursiyer yetiştirmemiz gerekiyordu. 25 tanesinin eğitimine başladık. İkinci kursumuz da Mart'ta başlayacak. Kurslarımızı devam ettirmek istiyoruz. İnşallah projemiz sektöre yön verecektir. Yetenek, bilgi, görgü anlamında katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kursumuzla ara eleman sıkıntısını da çözdükten sonra kadın girişimci sayımızın artmasını bekliyoruz. Bu sayede istihdam sayısının da artacağını düşünüyoruz. Devlet büyüklerimizin de katkısı ile bu projenin sosyal bir proje olarak devam edeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Artık çalışmak istiyorum"

Kursiyerlerden Ümran Karaağaç ise, "Kurstan bir arkadaşım sayesinde haberdar oldum. Sonra gelip başvuruda bulundum. Daha önce bu sektörde çalışmıştım ama bu kadar bilgi sahibi değildim. Burada makinede nasıl iş dikilir gibi ince ayrıntısına kadar öğreniyoruz. Kurs bittikten sonra da inşallah çalışmaya başlayacağım. Bir süredir evdeydim ve artık çalışmak istiyorum" dedi.

Kursiyer Caner Karaaslan da, "Burada işi öğreniyoruz. Bartın'da ayakkabıcılık sektörü de var olan bir sektörmüş. Bu sayede bunu da öğrendik. Biz de heves ederek başladık. Yeni bir meslek. İŞKUR sayesinde bunu öğrendik. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.