95 yaşında korona virüsü yenmeyi başardı

Bartın merkeze bağlı Gürpınar köyünde kızı ve torunlarıyla birlikte yaşayan 4 çocuk ve 11 torun sahibi 95 yaşındaki Fatma Aya, Eylül ayında korona virüse yakalandı. Öksürük ve halsizlikle başlayan rahatsızlığının sonrasında korona virüs testi pozitif çıkan Aya, yaklaşık 15 gün boyunca Bartın Devlet Hastanesi Pandemi Servisinde tedavi gördü.

Kalp ve tansiyon rahatsızlığı da bulunan Aya yakalandığı korona virüs nedeniyle bitkin düştü. Yürüyemeyen, konuşamayan ve yemek yiyemeyen Aya, hastanedeki tedavi süreci ile sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Hastaneden taburcu olmasının ardından bir süre tedbir amaçlı çocukları ve torunlarından izole yaşayan Aya, son testinin negatif çıkmasıyla birlikte yeniden çocukları ve torunlarına kavuştu.

95 yaşında korona virüsü yenen Aya, “Hastanede çok yattım. 15 güne yakın yattım. Şimdi iyiyim. Yürüyemedim odanın içinde yattım. Şimdi iyiyim” dedi.

Aya'nın kızı ise yaşadıkları korku dolu günleri anlatırken, “Bir öksürme vardı. 2 gece öksürdü. Bu hastalığı bildiğimiz için daha kötü olmadan acaba dedik. Virüs var mı ki dedik. Tabi onlarda sağ olsunlar 95 yaşında olduğu için hemen geldiler işlem yapıldı. Sonra test yapıldı. Bir gün sonra sonuçlar çıkınca pozitif olduğunu anladık. Hemen götürdüler yatırdılar. 15 gün hastanede kaldı. Gelince biz daha dikkatli baktık. Test yaptırdık tekrar, en son negatif olduğunu öğrenince sevindik. Çok korkmuştuk. Hatta koruyamadık dedik. Suç bizde dedik. 95 yaşındaki bir insan bunu nasıl kaldıracak diye düşündük. Sonra Allah'a şükür düzeldi.” İfadelerini kullandı.

Yakalandığı virüs sonrasında yeniden sağlığına kavuşan Aya, torunlarını bir an olsun yanından ayırmazken okuduğu manilerle de evinin mutluluk kaynağı oluyor.