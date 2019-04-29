A Klasman Serbest Stilde dereceye girenler madalyalarını aldı

Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde devam eden ‘Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda A klasman serbest stilde dereceye girenlere madalyaları verildi. Yapılan müsabakalar sonucunda Bartın Üniversitesi takım halinde birinci olurken; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ikinci, Atatürk Üniversitesi ise üçüncü oldu.

Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonası, 42 farklı üniversiteden sporcuların katılımıyla Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde devam ediyor. Spor Bilimleri Fakültesi Tesislerinde gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü gününde sporcular A klasman serbest stilde düzenlenen karşılaşmalarda ter döktüler. Müsabakalar 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 ve 125 kilolarda yapıldı.

Karşılaşmaların sonucu şu şekilde:

57 kiloda; Mehmet Yüce (Bartın Üniversitesi) birinci, Y. Fatih Şentürk (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi) ikinci, Enes Sağlam (Atatürk Üniversitesi) ve Cihan Urban (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) ise üçüncü oldu.

61 kiloda; Barış Kaya (Bartın Üniversitesi) birinci, Bünyamin Yücel (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) ikinci, Tekin Balcı (Trakya Üniversitesi) ve Nebi Uzun (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi) ise üçüncü oldu.

65 kiloda; Ahmet Taş (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi) birinci, M. Ali Daylak (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) ikinci, Hakan Kazcı (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi) ve Shamil Tair (Bartın Üniversitesi) üçüncü oldu.

70 kiloda; Veli Yantır (Bartın Üniversitesi) birinci, Mustafa Zopalı (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi) ikinci, Faruk Kırtepe (Atatürk Üniversitesi) ve Emirhan Şimşek (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi) üçüncü oldu.

74 kiloda; Muhammet Akdemiz (Bartın Üniversitesi) birinci, İ. Şamil Özak (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) ikinci ve H. İbrahim Sarıkaya (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi) üçüncü oldu.

79 kiloda; Ahmet Ertürk (Atatürk Üniversitesi) birinci, M. Lütfi Küçükyıldırım (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) ikinci, Ahmet Dağlı (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi) ve Serkan Çavuşoğlu (Bartın Üniversitesi) üçüncü oldu.

86 kiloda; Murat Ertürk (Atatürk Üniversitesi) birinci, Burak Şahin (Trakya Üniversitesi) ikinci ve Efe Sami Ünal (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi) üçüncü oldu.

92 kiloda; Mustafa Sessiz (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) birinci, Oktay Çiftçi (Atatürk Üniversitesi) ikinci ve Güven Kalkan (Bartın Üniversitesi) üçüncü oldu.

97 kiloda; Eren Dursun Turan (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) birinci, Yusuf Acehan (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi) ikinci, Sertaç Çavdar (Bartın Üniversitesi) ve Murat Demir (Süleyman Demirel Üniversitesi) üçüncü oldu.

125 kiloda; Emrecan Osman (Bartın Üniversitesi) birinci, Bekir Eryücel (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) ikinci, Yusuf Kaflı (Trakya Üniversitesi) ve Orçun Kumaş (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi) üçüncü oldu.

Yapılan müsabakalar sonucunda Bartın Üniversitesi takım halinde birinci olurken; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ikinci, Atatürk Üniversitesi ise üçüncü oldu.