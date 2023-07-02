Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da Yanaz Köyü Güreşleri'ne katıldı

Bartın'da iki asırlık geçmişe sahip olan ve bu yıl 203'üncüsü düzenlenen Yanaz Karakucak Güreşleri heyecan dolu anlara sahne oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da izleği güreşlerde 150'den fazla sporcu mücadele etti.

Bartın'ın Yanaz köyünde iki asırdır düzenlenen geleneksel Yanaz Karakucak Güreşleri heyecan dolu müsabakalara sahne oldu. Minikler, Tozkoparan, Ayak, Deste Boy, Küçük Orta, Büyük Orta, Baş Altı ve Başpehlivanlık gibi kategorilerde 150'den fazla sporcunun mücadele ettiği güreşlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Bartın İl Özel İdaresi tarafından projelendirilen ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın destekleriyle inşa edilen Yanaz Köyü Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakaları binlerce kişi takip etti.

Güreş müsabakalarını takip eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, güreş ağalığına seçilen Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'na plaketini takdim etti.

Bakan Tunç burada yaptığı konuşmada, "Yanaz güreşleri 203 yıldan bu yana devam eden geleneksel ata sporumuz karakucak güreşlerimiz. Osmanlı'nın son yüzyılında ve Cumhuriyetimizin ilk yüzyılı, şimdi Türkiye Yüzyılı'nda da inşallah Yanaz Güreşleri üçüncü yüzyıla başladı. İşte gelenek bu, geleneği sürdürmek, adetlerimizi, ata sporumuzu yaşatmak ve güreşimizi, karakucak güreşimizi gelecek nesillere aktarmak önemli. Bunun en güzel örneğini bugün Yanaz'da gerçekleştiriyoruz. Şimdi artık buralar bize dar gelmeye başladı. İlk yapıldığında çok geniş gözüküyordu bize tribünlerimiz. Ama şimdi tabii ilgi daha da artmaya başladı. Tribünlerin dışında yukarıdan da bizleri takip eden hemşehrilerimiz var. İnşallah tabi büyütmek için muhtarımız ve diğer arkadaşlarımız talepte bulundular. Bunu inşallah yeniden bir projelendirip tekrar seyirci kapasitesini artırarak Yanaz güreşlerini Batı Karadeniz'in, Karadeniz'in en güzel, geleneksel organizasyonu haline getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Kırkpınar'a rakip olacak inşallah. Burada eski pehlivanlarımız var. Bugün de Türkiye'yi gururlandıran Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu Avrupa şampiyonu oldular. Onlar olimpiyatlarda da göğsümüzü kabartmışlardı. Şennur Demir'le beraber onlar. Şennur Demir de Bartınlı Dünya şampiyonu. Şimdi Busenaz Sürmeneli ile beraber çalışıyor. O da bu yörenin çocuğu ve inşallah sporcularımızdan çok daha büyük başarıları bekliyoruz. Çünkü onlar da o kabiliyet var. Yeter ki biz onlara bu tesislere hazırlayalım. Sporun bütün dallarında çocuklarımızı, özellikle spora yatkın olan evlatlarımızı inşallah en güzel şekilde hazırlayarak hem bu yöreden Türkiye şampiyonları Dünya şampiyonları çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız. Ben tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. Pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. Burada müsabakaya çıkmak bile büyük bir cesarettir. O nedenle yenilen yenilmeyen, şampiyon olan dereceye giren girmeyen. Hepsi bizim gönlümüzün şampiyonu. Hepsini tebrik ediyorum” dedi.

Güreş müsabakalarında heyecanın zirveye çıktığı anlar ise Başpehlivanlık için gerçekleştirilen mücadelelerde yaşandı. Başpehlivanlık güreşlerinin finalinde rakibini yenmeyi başaran İshak Çapaş, Yanaz Köyü Karakucak Güreşleri'nde ‘Başpehlivan' unvanını elde etti.

Başpehlivan ve dereceye giren diğer sporculara madalyaları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile protokol üyeleri tarafından takdim edildi.