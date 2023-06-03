Adalet Bakanı Tunç memleketi Bartın'ın gururu oldu

AK Parti Bartın Milletvekili, Adalet Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Başkanvekili olarak görevlerde bulunan Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanı olarak görev alması memleketi Bartın'da sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni kabinede Adalet Bakanı olarak görevlendirilen Yılmaz Tunç, 1971'de Bartın'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Yılmaz Tunç, 1998-2001 yılları arasında Fazilet Partisi Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı, 1999-2004 yılları arasında İstanbul Pendik Belediye Meclis Üyeliği, 2001-2007 yılları arasında AK Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. Asıl mesleği avukatlık olan Tunç, 23., 24., 25., 26. ve 27. Dönemlerde AK Parti Bartın Milletvekili olarak TBMM'de görev aldı. TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinde de bulunan ve son dönemde AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapan Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanı olarak atanması memleketi Bartın'da büyük sevinçle karşılandı.