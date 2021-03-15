Geçtiğimiz Ocak ayında İçişleri Bakanlığı tarafından “Afet Risklerine Karşı Hep Birlikte” sloganıyla başlatılan ve 14 bakanlık ile AFAD'ın (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) katıldığı seferberlik doğrultusunda 2021 yılı “Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda Bartın'da Vali Sinan Güner ile Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun tarafından “Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Protokol ile Bartın Üniversitesi akademik ve idari insan kaynağı ile öğrencilerine, afet anında yaşamsal olarak nelere dikkat etmeleri, nasıl önlemler almaları gerektiği ve afetlere hazır olma bilincinin yükseltilmesine yönelik ilgili eğitimlerin uygun fiziki ve çevrimiçi ortamlarda, belirlenecek program çerçevesinde yürütülmesi planlanıyor.

Ayrıca, imzalanan iş birliği protokolü ile afet ve acil durum, afet farkındalık ve sivil savunma faaliyetlerine ilişkin ülke düzeyinde afet ve acil durum farkındalığının arttırılarak risklerin minimuma indirilmesi ve sürece akademik anlamda katkı sunulması hedefleniyor.