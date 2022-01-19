Ağaç Tünel eşsiz kar manzaraları sundu

Bartın-Karabük karayolunun Bahçecik ve Ovacuma köyleri arasında yolu çevreleyen ağaçların oluşturduğu doğal tünelde kar yağışıyla birlikte eşsiz manzaralar oluştu.

Baharda ve yaz aylarında yeşilin, sonbaharda sarı ve kırmızı renklerin hakim olduğu ağaç tünel kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Yapraklarını dökmüş ağaç dallarını kaplayan kar tanelerinin oluşturduğu manzaranın arasından geçen karayolunu kullanan sürücü ve yolculara unutulmaz bir seyir keyfi sunan güzergah fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Bazı sürücü ve yolcular ağaç tünelin sunduğu manzaraları seyir halinde iken fotoğraflayıp video kaydı alırken bazı sürücü ve yolcular ise araçlarını uygun noktalarda park ederek bölgede hatıra fotoğrafları çektiriyorlar.

Bartın kent merkezine 35 kilometre, Karabük kent merkezine ise 45 kilometre mesafede bulunan Ağaç Tünel Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2009 yılında 1. Derece SİT alanı ilan edildi.

Bartın'ın Amasra ilçesi ve Karabük'ün Safranbolu ilçesi gibi 2 önemli turizm merkezinin arasında yer alan Ağaç Tünel, ‘Korunması Gereken Özel Alan' listesinde yer alıyor.